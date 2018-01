Fine corso per 17 operai calzature

Sono 17 gli allievi del percorso formativo, concluso nei giorni scorsi, per la formazione della figura professionale di "operaio generico calzaturiero". Dai 19 ai 54 anni provenienti dalle zone del cratere dell'ascolano, da Arquata a Montegallo, hanno frequentato il corso affidato a Ial Marche srl e finanziato dalla Regione Marche con Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. L'obiettivo è di rafforzare l'azione formativa nel settore calzaturiero sul territorio della provincia di Ascoli Piceno, colpito dal sisma. Percorso formativo realizzato grazie alla sinergia tra l'ente formativo Ial Marche e la Tod's, che ha dato agli allievi l'opportunità di attingere alle elevate professionalità delle maestranze in azienda. Durante lo stage in fabbrica ad ogni allievo è stato affiancato un tutor scelto tra gli artigiani più qualificati.

L'azienda ha dedicato spazio, tempo e risorse umane per la formazione degli allievi per favorire l'acquisizione di competenze professionali.