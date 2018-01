Da Monte Urano arriva SkinGoat

Successo a Londra per Skingoat, la pelle che traspira e mantiene il calore in modo naturale, brevettata da Conceria Nuvolari di Monte Urano.

L'azienda ha partecipato a Lineapelle London, con feedback positivi. SkinGoat - spiega l'ad Sara Santori - "è nata da una intuizione, durante una normale lavorazione delle pelli che esportiamo in tutto il mondo. Abbiamo capito che si poteva andare oltre la traspirabilità della pelle animale (siamo arrivati dal livello 2 al 16) e arrivare alla termoregolazione, una delle caratteristiche della pelle animale fino a oggi difficilmente replicabile". Il brevetto comprende un sistema di piastre con microfori aggiuntivi che diventano una rete dalle alte prestazioni. E questo senza aggiunta di prodotti chimici ma solo con un percorso meccanico sperimentato nella nostra azienda". La pelle che respira assorbe l'umidità lentamente, creando l'effetto di termoregolazione che le aziende calzaturiere cercano da anni.