Cremaschi ad Ancona per Potere al popolo

Potere al popolo è una lista che propone "tutto ciò che è stato cacciato dalla politica: dal rifiuto dello sfruttamento del lavoro, al pubblico contro il trionfo dell'impresa fino al no alla guerra". Candidato "per la prima volta nella vita (a Bologna, ndr)" l'ex segretario della Fiom Cgil, Giorgio Cremaschi oggi è stato ad Ancona in vista della presentazione della lista, con due candidati Fabio Pasquinelli (Camera Ancona Macerata) e Stefano Tenenti (Senato Ancona Macerata), per illustrarne gli obiettivi. "Lo scontro è durissimo - ha osservato - tra forze politiche che però dicono la stessa cosa. Dalle urne mi aspetto il risveglio del popolo sfruttato che si organizzi per contare sulle proprie forze e lottare contro un sistema basato sugli interessi dei ricchi". La lista "è alternativa a tutte le altre" ha rimarcato, elencando priorità come l'abolizione delle leggi Fornero, Job act e Buona scuola, "rottura di vincoli e trattati europei" e ruolo dello Stato nell'economia contro il libero mercato.