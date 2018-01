Carreras a Pesaro per masterclass

José Carreras è a Pesaro per la terza edizione della sua masterclass internazionale. Masterclass che "procede benissimo. Siamo particolarmente soddisfatti". Il concerto finale degli allievi, ammessi dopo una stretta selezione (tra loro anche sei studenti del Conservatorio, due italiani e quattro stranieri) si terrà all'Auditorium Pedrotti il 27 gennaio. E' un'occasione per rinsaldare il rapporto tra il grande tenore e la città di Rossini. "La sua presenza ci qualifica enormemente" dice il sindaco Matteo Ricci. "Essere qui - replica Carreras - è sempre un piacere, il rapporto con Pesaro nasce da lontano. In città ho grandi amici: qui sono sempre felice". Il 150/o anniversario rossiniano "sarà eccezionale".

Intanto ci sono "i progetti per legare la masterclass alle iniziative durante l'anno per valorizzare i ragazzi che sono passati dai suoi corsi" spiega Vimini. In agenda anche la ricorrenza del compleanno dell'amico Pavarotti (12 ottobre), che il Comune di Pesaro intende rendere strutturale.