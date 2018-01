Aerdorica, Tribunale non attende Ue

Il Tribunale di Ancona accelera sulla sentenza per Aerdorica: potrebbe decidere anche prima del parere Ue se far fallire o meno la società di gestione aeroportuale di Ancona Falconara. I giudici sembrano orientati a non attendere il pronunciamento della Commissione Europea, che sta andando alla lunga, sulla configurabilità della natura di aiuto di Stato per l'aumento di capitale fino a 20 milioni di euro della Regione Marche. Il collegio ha dato alle parti un termine di 20 giorni per presentare memorie sull'integrazione della perizia contabile e si è riservato di decidere. Non è esclusa neanche una 'proroga'. "Il parere Ue va alla lunga, il Tribunale entro 20 giorni si è riservato di decidere e non sappiamo cosa...", ha detto l'amministratore unico di Aerdorica Federica Massei, dopo l'udienza. Dopo le integrazioni di documenti al piano di risanamento chieste da Bruxelles, la società dovrà provvedere entro l'8 febbraio. Poi la Commissione si pronuncerà entro due mesi.