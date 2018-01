Piccolo autocarro donato a Bolognola

(ANSA) - BOLOGNOLA (MACERATA), 24 GEN - Un piccolo autocarro per raggiungere ed eseguire manutenzioni nelle zone di Bolognola (Macerata), uno dei centri colpiti dal terremoto, dove le strade non sono percorribili da mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate. Lo ha donato al Comune il Gruppo operatori radio, volontari della protezione civile, di Paderno Mugnano (Milano) in collaborazione con l'associazione 'Amici del Viale Bagatti'.

Il mezzo 'Piaggio Porter', arrivato nella piazza centrale del paese, permetterà gli interventi che non erano possibili con i mezzi esistenti. C'è "un'immensa solidarietà dimostrata in un momento dove viva è la speranza di rinascita", ha osservato il Comune ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla stipula e alla realizzazione di questo progetto.