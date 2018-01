Motogp, per Valentino Rossi 18/o anno

Diciotto anni in sella a una moto della classe regina e non sentirli: Valentino Rossi riparte per la nuova stagione e confessa di sentirsi come "fosse al primo anno". "Più o meno è sempre la stessa cosa quando si riparte - spiega durante la presentazione della nuova Yamaha YZR-M1 - Per me molto dipende da come ti senti, dalle motivazioni, se ancora ti piace guidare la moto. Dovremo lavorare sodo, siamo reduci da una stagione che non è stata il massimo, possiamo e dobbiamo fare meglio. L'elettronica sarà fondamentale".