Giorno Memoria, aperta sinagoga Pesaro

(ANSA) - PESARO, 24 GEN - In occasione della Giornata della Memoria la sinagoga sefardita in via delle Scuole a Pesaro si apre al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 16. Sono previste tre visite guidate: due il mattino alle 10 e alle 11:30 e una alle 15, a ingresso gratuito. L'ampia fascia oraria viene offerta come opportunità per le scuole (molti gli istituti già prenotati) ma anche per i singoli cittadini. L'apertura del 26 gennaio - osserva una nota - rappresenta un'opportunità per riflettere su una storia la cui memoria va rinnovata di anno in anno soprattutto a vantaggio delle giovani generazioni, come ha sottolineato anche Liliana Segre, nominata senatrice a vita. Ma la sinagoga testimonia ancora oggi secoli di storia di un popolo che in epoca antica scelse Pesaro come sede, contribuendo a definirne l'identità culturale, civile ed economica. Al piano terra dell'edificio, è allestita la mostra "1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia", a cura della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.