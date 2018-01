Migranti,intesa Prefettura Ascoli-Comuni

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 23 GEN - Integrare il sistema di accoglienza con iniziative inclusive che possano consentire ai migranti il progressivo inserimento nelle comunità locali. Con questo spirito è stato stipulato un protocollo di intesa per lo svolgimento di attività di volontariato da parte dei migranti accolti in strutture nei territori di Castel di Lama e Roccafluvione. L'accordo, sottoscritto dal prefetto di Ascoli Piceno, dal sindaco di Roccafluvione e dal commissario straordinario di Castel di Lama, prevede la possibilità che le amministrazioni possano impiegare i richiedenti protezione internazionale in attività di volontariato con finalità di carattere sociale, civile e culturale a vantaggio delle comunità locali. Secondo il sindaco di Roccafluvione e il commissario di Catel di Lama, il territorio piceno continua a dimostrare, come in passato, solidarietà e accoglienza. E hanno auspicato un sempre maggior coinvolgimento delle comunità locali nei processi di integrazione dei migranti.