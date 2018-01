Al via Comitato partecipazione Asur

Presentato oggi ufficialmente ad Ancona il Comitato di partecipazione Asur, previsto dalla Legge regionale n. 13 del 2003 per rappresentare le istanze dei cittadini e del volontariato in ambito sanitario. Insediatosi il 16 gennaio, il Comitato è presieduto da Maria Mencarini, già presidente del Comitato di partecipazione Area Vasta 1 di Pesaro. Raccoglie i presidenti dei Comitati di partecipazione delle cinque Av delle Marche, già operanti dal 2015, i membri designati da ciascuna di esse in rappresentanza delle associazioni del volontariato e del diritto alla salute, e i dirigenti dei distretti sanitari, dei presidi ospedalieri e delle professioni sanitarie. "Un organismo che nasce dal basso - ha detto Fabrizio Volpini, presidente dalla quarta Commissione Sanità consiliare regionale - che rappresenterà un punto di riferimento per la nuova programmazione sociosanitaria della Regione annunciata dal presidente Luca Ceriscioli".