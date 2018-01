Riapre clinica veterinaria a S.Severino

L'ultima attività produttiva delocalizzata di San Severino Marche, l'ambulatorio veterinario della dott. Federica Fioretti, ha ripreso l'attività nella nuova sede nei pressi del ponte carrabile Bruno Taborro, nel rione di Contro. Prima del terremoto, la clinica era ubicata in via Rossini, in un edificio poi abbattuto a seguito del sisma. Alla festa per la riapertura hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, e l'assessore Tarcisio Antognozzi. Complessivamente sono tre le attività produttive che a San Severino Marche si sono trasferite nei prefabbricati: oltre all'ambulatorio veterinario Fioretti e al minimarket "Marisetta", nel piazzale Del Commercio è stata aperta la Norcineria Fattobene. Per le prime due strutture sono stati utilizzati i finanziamenti della Protezione Civile, mentre per la Norcineria i proprietari hanno realizzato la struttura in base all'ordinanza del commissario alla ricostruzione per le attività produttive.