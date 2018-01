Lezioni a bimbi per uso mezzi pubblici

Uso responsabile del mezzo pubblico, rispetto per il benessere degli altri e della collettività, l'importanza delle tematiche ambientali e dell'impatto della mobilità privata sull'ambiente. Sono temi che verranno toccati in dieci lezioni teoriche e due a bordo di un autobus per insegnare ai ragazzini l'utilizzo dei mezzi pubblici in maniera divertente e sicura, nel rispetto del bene pubblico.

Il progetto 'Bimbi&Bus', nato in collaborazione tra l'Istituto Volponi di Urbino e Adriabus, è partito nelle scuole d'infanzia 'Lorenzo Valerio' e 'Canavaccio' di Urbino. "E' necessario continuare a informare le giovani generazioni - ha detto Massimo Benedetti, direttore generale di Adriabus -, che con i loro comportamenti futuri possono incidere sulla qualità vita nelle città e nel territorio". Viaggiare sui mezzi pubblici "migliora il traffico: riduce la congestione e permette di immettere meno sostanze inquinanti nell'aria, senza tener conto del grossissimo risparmio rispetto all'uso dell'auto privata".