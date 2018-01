In 100 mila per Pala Gozzi a Milano

La Sacra Conversazione di Tiziano (1520), meglio conosciuta come Pala Gozzi dal nome del suo committente, è tornata nella Pinacoteca comunale di Ancona, sua sede storica, dopo essere stata vista a Palazzo Marini di Milano, che l'ha ospitata dal 5 dicembre al 14 gennaio, da 100 mila visitatori. "Un grande rilancio culturale per Ancona e un'occasione per gli studiosi e gli appassionati di Tiziano di studiare un momento fondamentale della sua storia artistica -, ha commentato l'assessore alla Cultura Paolo Marasca". Il Comune ha in programma "una grande mostra alla Mole Vanvitelliana, che affiancherà a capolavori del Novecento anche parte del patrimonio culturale scampato al sisma, ospitato alla Mole per essere salvaguardato e restaurato". Oltre al restauro del 'Giuramente degli Anconetani', c'è anche il progetto di riportare nella chiesa di San Gregorio di Ancona, sua collocazione originaria, la Pala di Siciolante da Sermoneta, trafugata dall'esercito napoleonico e ora nella chiesa di Calcinate (Bergamo).