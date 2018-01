Gdf sequestra immobili per 5,6 mln euro

Ci sono anche due ville di pregio e un edificio storico, tra gli immobili del valore di 5,6 milioni di euro sequestrati tra Ancona e Pesaro dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona nell'ambito dell'operazione denominata 'Idra'. Destinatario del sequestro un pluripregiudicato, più volte condannato in via definitiva per i reati di ricettazione, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, truffa e bancarotta. I beni sono stati bloccati dai finanzieri come misura di prevenzione decisa dal Tribunale di Ancona ai sensi di norme del codice delle leggi antimafia. Il sequestro ha riguardato un considerevole patrimonio immobiliare costituito da fabbricati e terreni. L'esecuzione della misura da parte del Gico conferma il costante impegno del corpo nell'aggressione di patrimoni illecitamente accumulati da soggetti ritenuti dagli inquirenti socialmente pericolosi.