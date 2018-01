Equipaggio Oloferne a scuola radar

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 22 GEN - Tappa alla Gem Elettronica di San Benedetto (Ascoli Piceno), che produce apparati e sistemi per la sicurezza della navigazione in alta tecnologia, per l'equipaggio della goletta Oloferne, il museo navigante che sta facendo il periplo della penisola. Nei giorni scorsi in molti hanno visitato i laboratori didattici e le mostre della nave nello scalo sambenedettese. I ragazzi dell'Istituto tecnico navale e per geometri 'Ugo Tiberio' di Termoli, che sono a bordo della goletta per l'alternanza scuola-lavoro, hanno potuto comprendere il funzionamento della complessa attrezzatura di bordo grazie alle spiegazioni fornite da responsabili della Gem. Sono state ripercorse le tappe dell'evoluzione di sistemi di avvistamento e di anticollisione a cui negli anni si sono aggiunti sempre più evoluti sistemi di geolocalizzazione. I giovani hanno potuto osservare, grazie a una plancia integrata con apparecchiature e simulatori, il funzionamento dei più recenti sistemi di navigazione.