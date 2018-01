Bravata finita male, cade da torre, grave 36enne

Un 36enne di Jesi (Ancona) è caduto la scorsa notte dalla torre civica di Montefiore, frazione di Recanati. Il fatto è avvenuto intorno alle 3:30 di notte. L'uomo era con tre amici e non si è ancora capito perché il gruppo si trovasse dentro la torre né come fosse riuscito ad entrare. La torre al momento è circondata da impalcature ed è parzialmente inagibile. Il 36enne sarebbe caduto all'interno dalla parte più alta dell'immobile, per un cedimento del pavimento. Per recuperarlo i vigili del fuoco sono intervenuti con tecniche Saf (speleo alpine fluviali). Affidato ai sanitari del 118 è stato trasportato all'ospedale di Torrette. E' grave ma non in pericolo di vita.

Per i carabinieri che hanno condotto accertamenti sull'epsiodio si tratta di un fatto accidentale, riconducibile ad una "goliardata" La torre (o castello) è interdetta al pubblico, perché pericolante: la vittima sarebbe riuscita ad entrare con altre tre persone scavalcando la recinzione. Nella caduta di vari metri ha riportato varie fratture.