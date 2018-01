Furti in case, sgominata gang di rom

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 20 GEN - I carabinieri di Riccione hanno arrestato i componenti di una banda dedita ai furti in appartamento. Avrebbero messo a segno, come documentato dalla indagini dei militari, diverse decine di furti e rapine avvenuti in Emilia-Romagna e nelle Marche. Si tratta di una banda di soggetti di etnia Rom, originari della fascia meridionale della provincia di Roma. I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa alle 12.30 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini.