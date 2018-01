Fitch conferma rating Regione Marche BBB

L'agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating di lungo termine della Regione Marche al valore "BBB" con prospettive "stabili". Confermato anche il rating di breve termine al valore "F2". La conferma del rating e delle prospettive riflette la solidità dei profili di debito e della liquidità. Riscontrato margine operativo stabile e il mantenimento in equilibrio della gestione della sanità, che rappresenta gran parte del bilancio regionale. La performance delle Marche nella sanità è presa come benchmark per i costi standard delle Regioni italiane. Apprezzata anche gestione prudenziale da parte del management regionale. In base alla metodologia Fitch, il rating della Regione Marche, come tutte le Regioni italiane a statuto ordinario, è limitato dal rating di lungo termine della Repubblica italiana, pari a "BBB". Nei prossimi anni, anche grazie ai trasferimenti statali e Ue per il terremoto 2016, Fitch prevede l'avvio di un consistente livello di spesa in conto capitale per investimenti sul territorio.