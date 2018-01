Crn annuncia vendita nuovo yacht

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Il cantiere di Ancona di Crn, brand del Gruppo Ferretti, ha annunciato a Milano la vendita di un nuovo yacht completamente realizzato "su misura" per l'armatore.

L'unità, di 62 metri, è lo scafo numero 138 del cantiere. Il progetto è stato sviluppato dall'ufficio tecnico di Crn in collaborazione con lo studio di design olandese Omega Architects guidato da Frank Laupman, che cura il concept degli esterni, e con lo studio italiano di design e architettura Pulina DNA, a cui sono stati affidati gli interni.

Crn ha attualmente in costruzione altre tre navi: un 50 metri, che sarà varato a febbraio, un 79 metri e un 62 metri. La società, parte di Ferretti Group, nasce nel 1963 ad Ancon, dove è concentrata l'attività di progettazione e di costruzione di navi fino a 100 metri. Il cantiere di Ancona si estende su un'area di quasi 80.000 mq. Qui vengono prodotti tutti i megayacht della flotta CRN, che consta oggi di oltre 180 imbarcazioni naviganti.