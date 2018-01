Arrestato con 50 gr cocaina

(ANSA) - JESI (ANCONA), 20 GEN - Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, coadiuvati dai colleghi del commissariato di Jesi, hanno arrestato un 29enne albanese trovato in possesso di mezzo etto di cocaina purissima, che una volta immessa sule mercato avrebbe reso circa 80 euro al grammo. Il giovane era controllato da tempo. E' stato fermato mentre era in auto, in una delle zone da lui frequentate per lo spaccio. La perquisizione personale e sul veicolo ha dato esito negativo, ma la droga è stata rinvenuta nella sua abitazione, in un involucro sotto un armadio. Sequestrati anche 740 euro in contanti, un bilancino di precisione e l'occorrente per il confezionamento delle dosi di cocaina. L'uomo è ora nel carcere di Montacuto, le indagini proseguono.