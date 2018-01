A Macerata 3/a Giornata polizia locale

Il primo modello operativo di polizia di prossimità in emergenza presente in Italia messo in campo dalla polizia locale della Regione Marche è stato al centro della terza Giornata della regionale della polizia locale, che è stata celebrata a Macerata. Potrà diventare un modello adottabile da tutti i corsi di polizia locale italiani per affrontare situazioni relazionali critiche in emergenza. Da semplice ricorrenza, la Giornata della polizia locale delle Marche, dopo il terremoto, ha assunto una connotazione più ampia ed è divenuta occasione di riflessione sull'emergenza, di incontro e informazione sulle attività svolte dagli agenti. Nel nel corso della Giornata, istituita con una legge regionale nel 2014), oltre agli encomi al valore, è stato riservato un particolare plauso al merito a tutti gli operatori dei Comuni colpiti dal terremoto. A rappresentarli la comandante del Comune di Arquata del Tronto, simbolo del dramma che ha colpito le Marche.