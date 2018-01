Nuovo portale smart per Comune Pesaro

Nasce il nuovo portale del Comune di Pesaro, "moderno e chiaro - dice il sindaco Matteo Ricci -.

Semplifica la vita dei cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione. E' uno dei migliori portali d'Italia per un Comune e un passo importante verso la dimensione smart, costruito per dare informazioni e servizi, specie su smartphone". Ma è anche "il primo contatto con una città per migliaia di persone: i benefici saranno anche per l'immagine di Pesaro". Il nuovo sito "è stato fatto interamente da risorse interne, con un risparmio di 260 mila euro. Abbiamo speso solo 40 mila euro: 20 mila euro all'anno, per due anni". Resta allo stesso indirizzo (comune.pesaro.pu.it), ma la vecchia versione scomparirà definitivamente dopo 15 giorni. Per l'assessore Mila Della Dora, il nuovo portale, pensato per la condivisione social, "è un tassello fondamentale verso il Comune 3.0, aperto 24 ore su 24. Siamo tra i primi Comuni ad usare sistemi cloud".