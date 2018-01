Urbinati (Pd), non mi candido

"Non c'è alcuna ipotesi di una mia candidatura per la Camera o il Senato della Repubblica, intendo onorare fino alla fine il mio mandato in Regione che è al giro di boa". Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fabio Urbinati chiarisce e fuga ogni dubbio su una sua eventuale corsa per il Parlamento. "Da settimane gli organi di stampa riportano il mio nome come possibile candidato del Pd alle politiche - prosegue Urbinati -, ci tengo a precisare che non ci sarà nessuna mia candidatura. La politica è spirito di servizio, e questo impone di mantenere i patti con gli elettori. La mia esperienza in Regione è appena all'inizio. Tante sono le cose da portare a compimento insieme al presidente Ceriscioli ed a tutta la Giunta ed è quello che intendo fare". "Il Piceno e San Benedetto, che è la mia città - conclude -, hanno personalità in grado di competere in queste elezioni nazionali che rappresentano un passaggio cruciale per il futuro del nostro Paese. Grazie a tutti per la fiducia".