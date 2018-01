Ps 'salva' cani e gatti chiusi in camper

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Urbino sono intervenuti su un un presunto caso di maltrattamento di animali, tra Urbania e Peglio, dopo la segnalazione di alcuni vicini. Sul posto i poliziotti, accompagnati da personale del servizio veterinario dell'Asur di Urbino, hanno individuato un camper, in una porzione di terreno fuori dalla sede stradale, con all'interno tre cani e sei gatti che, a detta di alcuni residenti, erano rinchiusi nel veicolo da diversi giorni. Identificato il proprietario del veicolo, un cinquantenne originario della Romagna, ma dimorante a Peglio, che veniva diffidato e sollecitato a trovare una più idonea sistemazione per gli animali, pena il loro affidamento ad una struttura convenzionata. Successivamente gli agenti hanno constato che cani e gatti erano stati sistemati in luogo adeguato, sempre a Peglio, presso un terreno con annesso fabbricato. Sono in corso di valutazione eventuali profili di responsabilità in capo al proprietario del camper.