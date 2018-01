Ubriaco travolse e uccise 15enne, Cassazione conferma 7 anni

Nel 2013, mentre guidava ubriaco, travolse e uccise un 15enne in motorino. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 7 anni di carcere per Omar Turchi per l'omicidio di Francesco Saccinto, avvenuto a Corinaldo nel 2013, rigettando il ricorso presentato dai legali del muratore di 39 anni. All'epoca dei fatti - ancora non era stata approvata la legge sull'omicidio stradale - l'uomo guidava con un tasso alcolemico oltre quattro volte più del consentito e si rifiutò di compiere il test antidroga. La patente gli era stata ritirata nel 2088 e nel 2010. Per la madre Simonetta, che insieme al marito e agli amici del ragazzo ha fondato l'associazione 'Rose Bianche sull'asfalto', "è stata fatta giustizia, anche perché quando è iniziato il processo non c'era ancora la legge sull'omicidio stradale e siamo riusciti tramite l'avv. Corrado Canafoglia a ottenere il massimo della pena possibile". 'Rose bianche sull'asfalto' continuerà il suo lavoro di sensibilizzazione.