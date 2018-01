Banca Marche: Comune di Jesi parte civile in processo crac

(ANSA) - JESI (ANCONA), 17 GEN - Il Comune di Jesi è stato ammesso come parte civile nel procedimento contro i vertici di Banca Marche per il crac dell'istituto di credito. "È un risultato importante - scrive in una nota il sindaco Massimo Bacci - perché certifica il ruolo dell'ente locale quale punto di riferimento di una intera Comunità che ha subito, nel suo insieme, un colpo gravissimo da scelte scellerate". Jesi è stato l'unico Comune a costituirsi parte civile e a denunciare le responsabilità degli ex vertici della Banca. "Un atto dovuto - aggiunge Bacci - nei confronti delle famiglie, delle imprese e di migliaia di risparmiatori che si sono visti dilapidare i risparmi di una vita".(ANSA).