Regione, filiera locale vuoto a rendere

Ridurre la produzione di rifiuti attraverso la promozione di una filiera "locale" del "vuoto a rendere". E' l'obiettivo di una risoluzione bipartisan approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa delle Marche. L'atto, illutsrtato da Andrea Biancani (Pd) impegna la Giunta a realizzare un'indagine conoscitiva per individuare i soggetti intenzionati alla pratica del "vuoto a rendere"; estendere l'accordo di programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti ai soggetti attualmente non compresi anche per avviare un lavoro sulla filiera del "vuoto a rendere"; promuovere nell'ambito di iniziative eno-gastronomiche, fiere, sagre, concerti, la buona pratica del "vuoto a rendere" e, nei programmi operativi regionali cofinanziati con risorse Ue, idonee linee di intervento; valutare il rifinanziamento della legge regionale n. 41 del 2013.