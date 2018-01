Ecografo portatile a Fondazione Salesi

Il reparto di pediatria dell'Ospedale materno-infantile Salesi di Ancona potrà avvalersi da oggi di un nuovo ecografo del valore di circa 20 mila euro donato dalla Fondazione Bnl. La nuova apparecchiatura, ottenuta grazie agli sforzi della Fondazione Salesi, è stata consegnata al direttore dell'Uo Pediatria Salvatore Cazzano che l'aveva richiesta per diagnosi meno invasive e più accurate sui piccoli pazienti, in particolare per alcune malattie respiratorie.

Alimentato a batterie, il nuovo ecografo è portatile e consente di monitorare i pazienti senza spostarli dai letti, cui associa la possibilità di ottenere immagini dinamiche per seguire nel tempo l'evolversi della malattia. A consegnare l'ecografo, che rientra nel progetto promosso dal gruppo bancario 'Mano Amica', c'era oggi il responsabile Fondazione Bnl Marche ed Emilia Romagna Antonio Schiavo. Presenti il direttore amministrativo dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona Antonello Maraldo e la direttrice della Fondazione Salesi Annarita Settimi Duca.