Assenteismo,denunciato dipendente Asur 3

Timbrava il cartellino all'Ospedale di Camerino (Macerata) e poi si allontanava per ore senza autorizzazione, anche con l'auto di servizio, per fare la spesa, per andare a prendere i figli a scuola o in un agriturismo della zona. Un operaio specializzato, dipendente dell'Asur Area Vasta 3 è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Macerata per le ipotesi di truffa aggravata, peculato e interruzione di pubblico servizio. Nel corso delle indagini, i militari lo hanno seguito, documentandone i movimenti con foto e riprese video. Secondo gli investigatori, che hanno svolto controlli incrociati tra i tabulati di presenza in servizio e verifiche su strada, l'operaio timbrava a inizio turno e poi si dedicava ad attività estranee al suo lavoro, tornando in ospedale per la timbratura di fine giornata. L'indagato riveste un incarico di particolare responsabilità e quindi è tenuto ad intervenire tempestivamente in caso di rischi per l'incolumità di persone in ospedale.