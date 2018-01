812 domande concorso dirigenti scuola

Sono 812 le domande pervenute dalle Marche per il concorso per dirigenti scolastici bandito dal Ministero dell'Istruzione lo scorso novembre, il primo per l'assunzione di queste figure dal 2011. Nella regione sono 176 i dirigenti in servizio (6.792 in Italia). I posti vacanti, tenendo conto di tre distacchi, sono 38 (1.189 in Italia), cui corrispondono altrettante reggenze, più altre 18 su istituti sottodimensionati. Con il nuovo concorso dovrebbe essere abbattuto il fenomeno delle reggenze sino all'anno scolastico 2020-2021 e si eviteranno casi di graduatorie sguarnite e di altre troppo piene. Il calendario della prova preselettiva del concorso sarà reso noto sul numero del 27 febbraio 2018 della 4/a Serie speciale (Concorsi ed esami) della Gazzetta Ufficiale.

A livello nazionale le candidature (70% di donne con età media di 49 anni) sono state 35.044 (14 dall'estero) per 2.425 posti a concorso per coprire posti disponibili per il triennio 2018-2021.