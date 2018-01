Scarpe bimbo, accordo Montelpare-Lanvin

Accordo di licenza tra Lanvin e Andrea Montelpare spa, leader nel segmento alto delle calzature da bambino, per la produzione e distribuzione di calzature Lanvin bambini e bebè a partire dalla stagione autunno-inverno 2018. La Andrea Montelpare spa si occuperà dello sviluppo, produzione e distribuzione della linea di calzature per bambino e bebè (da zero a 14 anni), per maschio e femmina. L'azienda calzaturiera ha sede a Fermo nel cuore del distretto calzaturiero delle Marche, il più importante per le calzature di lusso. La meticolosa attenzione nei dettagli del fatto a mano in Italia di Andrea Montelpare è al servizio della creatività degli stilisti di Lanvin. La collezione sarà presentata in anteprima a Milano presso lo showroom di Andrea Montelpare. La distribuzione mondiale avrà luogo nei più prestigiosi department stores e migliori negozi multimarca di abbigliamento e calzature per bambini, ma anche nelle più importanti boutique monomarca dalla casa di moda a Parigi, Londra, Milano, New York e Shangai.