Muore operaio a Castel di Lama

Incidente mortale sul lavoro nell'Ascolano, nl territorio di Castel di Lama. Un operaio di 28 anni, Gianluca Caterini, originario di Gela, è morto mentre stava lavorando per una ditta al posizionamento alla nuova condotta del metanodotto a Villa Sant'Antonio, alle porte dellla città. Per cause ancora da chiarire, l'uomo è stato travolto da un palo sollevato da un mezzo meccanico che lo ha colpito causandogli lesioni gravi al torace e all'addome. L'operaio, soccorso dai sanitari del 118, è deceduto subito dopo il ricovero all'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli Piceno. Alla ricostruzione dell'incidente stanno lavorando i carabinieri. La Procura aprirà un'inchiesta per ricostruirne la dinamica e individuare eventuali responsabilità.