Capitale Cultura 2020,Macerata in top 10

(ANSA) - MACERATA, 15 GEN - "È una grande soddisfazione per tutta la cittá, ma io dico soprattutto per il nostro territorio maceratese, per la nostra gente e per la nostra Regione. È uno di quei momenti che valgono un intero mandato perchè la scelta della Commissione Mibact riconosce il valore del lavoro. Ora insieme, tutti insieme, ad inseguire il futuro, a correre verso il sogno che diviene realtà". E' il primo commento a caldo di Romano Carancini, sindaco di Macerata, scelta dal Mibact tra le dieci città candidate ad essere Capitale della Cultura Italiana nel 2020, insieme ad Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Per l'assessore alla Cultura Stefania Monteverde " è un riconoscimento per tutta la Marca Maceratese e per le Marche intere. Ora si lavora insieme con entusiasmo per Macerata Estroversa". Macerata ESTro.versa 2020 è il dossier presentato dalla città a sostegno della candidatura.