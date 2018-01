Al via lavori vecchio palasport Pesaro

Rifacimento dell'impiantistica, riqualificazione della centrale termica, miglioramento sismico della struttura. Sono le opere avviate per il vecchio palasport di Pesaro, nel centro della città, con un investimento di quattro milioni e mezzo. Con l'assessore Enzo Belloni, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è entrato nella struttura.

"Ci dicevano che non si poteva ristrutturare e che non avremmo trovato i soldi - ha commentato -. E invece stamattina partono i lavori che trasformeranno un luogo simbolo della città in un auditorium per duemila persone.

Funzionale alla musica e al Rof, ma anche a congressi, convention e tanto sport". La struttura sarà intitolata alla famiglia Scavolini. "Anche in questo caso, con il contributo di un milione e 20 0mila euro - ha rilevato Ricci -, hanno dimostrato una sensibilità straordinaria verso tutto il mondo della cultura e dello sport". L'obiettivo è la primavera del 2019 per la fine dei lavori.