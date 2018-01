Monossido carbonio, quattro soccorsi

Sospetta intossicazione da monossido di carbonio per quattro persone soccorse in casa ad Ancona da vigili del fuoco, Croce Gialla e Croce Rossa. Tra loro c'è una donna di 98 anni e la sua badante di origine russa. Non sarebbero in gravi condizioni ma sono stati trasportati al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona per accertamenti. A dare l'allarme è stato uno dei quattro che ha chiamato il 115 e, con la bocca impastata, evidenziando un lieve stato confusionale, ha detto di accusare mal di testa come gli altri presenti nella villetta a schiera in via Togliatti.

Nell'abitazione, stando a quanto si è appreso, non ci sarebbero né camini né stufe ma solo una caldaia a gas murale sulla quale i vigili del fuoco stanno compiendo verifiche.