Fondi Marche: difesa Filippini, attività connessa gruppo Idv

(ANSA) - ANCONA, 14 GEN - E' stato "ampiamente dimostrato" che la tipologia di attività svolta da Andrea Filippini, ex collaboratore dell'Idv in Consiglio regionale, era "del tutto connessa all'attività del gruppo". Le motivazioni che avevano portato il gup di Ancona Francesca Zagoreo a prosciogliere Filippini, vengono ribadite dalla sua legale, Laura Versace, dopo la sentenza della Cassazione che lo ha definitivamente scagionato dall'accusa di peculato nell'ambito del procedimento per le cosiddette 'spese facili'. Per 56 persone, tra cui consiglieri ed ex, la Cassazione ha invece annullato senza rinvio il proscioglimento, aprendo le porte a un processo.

Il giudice aveva contestato la tesi della Procura secondo cui, in assenza di elementi intrinseci che denotino la pertinenza della spesa all'attività dei gruppi, l'attività debba considerarsi illegittime. Davanti alla Corte, la difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso del pm in quanto "ha omesso di analizzare in modo specifico, distinto e dettagliato le questioni di diritto e fatto e la logicità delle motivazioni, sulle contestazioni mosse ai consulenti dei gruppi, tra i quali Filippini, a cui il gup aveva dedicato un intero paragrafo.

In sede di interrogatorio, ha ricordato la legale, la difesa "aveva provato che numerosi studi e ricerche di Filippini erano confluiti in atti consiliari quali interrogazioni, mozioni, proposte di legge o risoluzioni: le bozze di numerosi atti consiliari erano stati redatti proprio da lui".(ANSA).