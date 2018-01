Torino adotta Rete Museale dei Sibillini

L'assessore alla Cultura del Comune di Torino Francesca Leon, insieme a una delegazione comunale, sarà nelle Marche il 15 e il 16 gennaio per visitare alcuni Comuni della Rete Museale dei Sibillini, che hanno le strutture museali inagibili a causa del terremoto. Per sostenere la Rete, la città di Torino ha stanziato 26 mila euro nell'ambito dell'iniziativa "Adotta un museo", la campagna di crowdfunding promossa da Icom Italia, per supportare gli istituti culturali colpiti da disastri naturali. I fondi stanziati sono parte degli incassi che i musei torinesi hanno raccolto dopo il 24 agosto 2016, aderendo all'appello nazionale "Museum4Italy" promosso dal Mibact. Questa "adozione" permetterà di realizzare un calendario di attività pomeridiane nei Comuni dove i musei sono chiusi con laboratori didattici per bambini e ragazzi. L'inizio delle attività a febbraio. Leon parla di "un dovuto atto solidale a favore delle attività culturali di un territorio martoriato dalla calamità"