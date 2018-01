Mazzarella presidente Confartigianato

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Giuseppe Mazzarella, imprenditore titolare del calzaturificio 'Alex by Mercury' di Potenza Picena (Macerata), è il nuovo presidente di Confartigianato Marche.

Succede a Valdimiro Belvederesi. Numerosi gli incarichi politico-sindacali ricoperti da Mazzarella in 16 anni: delegato di Confartigianato nazionale per l'internazionalizzazione, mercati e sistema fiere, membro del Comitato di presidenza nazionale, del cda di Ice Agenzia. Eletta anche la nuova giunta.

"Sono onorato dell'incarico che mi è stato affidato - ha detto Mazzarella - e che intendo svolgere con il massimo impegno e passione, in un gioco di squadra". Ha ricordato il valore delle piccole imprese per l'economia marchigiana: "rappresentiamo la parte più importante del Paese: le nostre imprese pagano le tasse, garantiscono l'occupazione, favoriscono il sostegno del sistema territorio-società civile, tengono in piedi l'Italia e non delocalizzano".