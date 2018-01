Incidenti stradali, morta 41enne

Una 41enne di origine dominicana è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui i suoi due figli di 21 e 22 anni, in uno scontro frontale tra due auto avvenuto la notte scorsa a Jesi tra via Fontedamo e via Ancona. La Fiat Seicento condotta dalla vittima si è scontrata con una Citroen C3 su cui viaggiava una giovane coppia. La 41enne è deceduta poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale 'Carlo Urbani'. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto, insieme ai sanitari, a estrarre dall'abitacolo della Seicento i tre occupanti.