Bimbi incontrano anziani a Osimo

Bambini e anziani si incontrano in un progetto educativo sperimentale a Osimo chje coinvolge la scuola dell'infanzia Muzio Gallo e la Casa Grimani Buttari: "Bambini e Anziani: la tenerezza in un nuovo incontro" ideato da Silvia Santarelli e Simona Cola, promosso dall'Asso.

Si inizia il 17 gennaio: sono previsti circa venti incontri a settimana presso la casa di riposo fra bambini di 5 anni e anziani che avranno l'occasione di condividere uno spazio comune in cui raccontare storie antiche e moderne, riflettere sul passato per progettare il futuro e confrontare stili di vita di generazioni distanti tra loro, svolgere attività e laboratori.

In programma anche incontri sporadici il sabato mattina con bambini e genitori. Il progetto mira a ripristinare l'apprendimento intergenerazionale: gli incontri favoriranno negli anziani una maggiore utilità sociale, rendendoli parte attiva di una società in evoluzione, i bambini potranno cogliere l'importanza della persona anziana come memoria storica.