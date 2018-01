Sanità, morto Piani, fondò Dirmt

E' morto Mario Piani, medico ed ex direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale della Regione Marche. Nato a Porto Sant'Elpidio e residente ad Ancona, avrebbe compiuto 67 anni il 31 gennaio. Era malato da tempo.

Impegnato, fin dal conseguimento della laurea nel 1979, nel reparto di Medicina Trasfusionale, ne era divenuto primario nel 1995. Dal 2003 aveva preso la direzione del Dipartimento unico regionale trasfusionale (Dirmt), primo esempio in Italia di aggregazione dei piccoli centri territoriali, di cui era stato l'ideatore e che aveva guidato fino al 2016, quando era andato in pensione. Lascia la moglie e due figlie. I funerali domani giovedì 11 gennaio alle ore 15 nella chiesa di San Gaspare di Ancona. "Un grande protagonista della fondazione e dello sviluppo degli Ospedali Riuniti di Ancona" lo ricorda Michele caporossi, direttore generale dell'Aou. Gli Ospedali Riuniti gli dedicheranno il Laboratorio sierovirologico e di biologia molecolare.