Raffaello 2020, presentata legge

(ANSA) - URBINO, 10 GEN - Presentata oggi a Urbino la legge per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello dalle parlamentari Pd Alessia Morani e Camilla Fabbri, insieme al direttore della Galleria nazionale delle Marche Peter Aufreiter e Antonio Paolucci, ex direttore dei Musei Vaticani ed ex ministro. "Il 2020 - ha detto l'on. Morani - sarà un anno fondamentale per celebrare il genio e la bellezza. Per Urbino e le Marche sarà una grande occasione di rilancio turistico del territorio, dopo il calo delle presenze nelle regioni colpite dal terremoto. La legge prevede un finanziamento di un milione e 150 mila euro. "Urbino - ha rilevato Aufreiter - è la città di Raffaello e proprio qua inizieranno le celebrazioni con una grande mostra su di lui e sui suoi amici, che verrà inaugurata nell'autunno del 2019". "Un impegno straordinario - ha sottolineato la sen. Fabbri - di questo governo per celebrare i grandi della cultura italiana nei prossimi tre anni. Più di un milione di euro per ogni celebrazione".