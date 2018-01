Opificio cinese sequestrato a Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 10 GEN - Un blitz della polizia in un laboratorio tessile d'abbigliamento a Borgo Bicchia di Senigallia, gestito da un imprenditore originario della Cina, ha portato al sequestro preventivo del capannone dove lavoravano 14 persone. Il titolare della ditta è stato denunciato per gravi carenze in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Sul posto una task force composta da agenti del Commissariato, ispettori del lavoro, Vvf e Polizia locale con l'obiettivo di verificare anche i permessi di soggiorno dei lavoratori. E' emerso che il capannone non era un luogo sicuro: i vigili del fuoco hanno riscontrato gravi carenze tra le quali gli estintori scaduti e l'inefficienza di alcuni impianti tecnici obbligatori. Il capannone era stato strutturalmente modificato per ospitare i lavoratori cinesi, donne e uomini regolarmente in Italia: accanto alle macchine per cucire, vi erano decine di camere fatiscenti, luogo di riposo dei dipendenti. Sono in corso verifiche su eventuali abusi edilizi.