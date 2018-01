Auto nel fossato, morto 87enne di Visso

Un uomo di 87 anni di Visso (Macerata) ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la Fiat Punto che guidava in località San Martino di Serravalle di Chienti (Macerata), direzione Cesi.

Sono in corso di accertamento le cause dell'incidente: l'auto, probabilmente a causa di un malore accusato dal conducente, è finita in un fossato. Il mezzo ribaltato è stato notato da una pattuglia dei carabinieri in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare l'anziano.