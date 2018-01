Asur, 834 assunzioni, più investimenti

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - Oltre 800 assunzioni (231 nel 2016 e 603 nel 2017), 56 nuovi primari, liste d'attesa per la prima visita rispettate al 90%, 25,9 milioni di euro di investimenti, diminuzione della spesa farmaceutica del 2,21% rispetto allo scorso anno, aumento della mobilità attiva, ridefinizione della rete ospedaliera e, in totale, 2,8 miliardi di risorse a disposizione (+3,5%). Sono alcuni dei principali dati sull'attività dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur) presentati dal presidente della Regione Marche e assessore alla Sanità Luca Ceriscioli, dal consigliere regionale delegato Fabrizio Volpini, dal direttore generale dell'Asur Alessandro Marini e dai dirigenti delle Aree vaste. "Sono dati veri, non fake news" ha detto Ceriscioli. Tra gli obiettivi raggiunti pienamente, secondo il governatore, quello delle assunzioni che "permetterà al sistema regionale di arrivare al 2020 rispettando i parametri nazionali e i vincoli stringenti delle normative".