Parco no ostacolo a ricostruzione

"Il Parco dei Monti Sibillini non sarà mai un ostacolo alla ricostruzione post terremoto, ma eventualmente una risorsa e un aiuto per i 16 comuni che fanno parte dell'Ente": a dirlo all'ANSA è il presidente Oliviero Olivieri. "Ad agosto terminerò il mandato, ma l'obiettivo è di delineare il nuovo piano del Parco entro giugno, dopo avere consultato i comuni e rimosso le criticità che ci avranno sollevato", ha aggiunto.

"Siamo pronti a concedere spazi per ampliamenti - ha detto Olivieri - e a nuovi insediamenti produttivi, ma sempre nel rispetto dell'ecosistema. Ovviamente se ci si chiede di stravolgere una montagna questo non lo permetteremo". Il presidente non ha nascosto "l'amarezza per la vicenda del centro polivalente di Ancarano". "Avevamo suggerito di realizzarlo - ha spiegato - qualche decina di metri più in là, ma non siamo stati ascoltati. Voglio comunque ribadire la mia totale stima per il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno che è uno dei più attivi e positivi del cratere".