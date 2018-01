Galeazzi dirige US provinciale Ancona

(ANSA) - ANCONA, 9 GEN - È Luca Galeazzi il nuovo dirigente dell'Ufficio scolastico di ambito territoriale per la provincia di Ancona (ex provveditorato agli studi), uno dei quattro uffici scolastici d'ambito in cui è articolato l'Ufficio scolastico Regionale delle Marche, di cui è direttore generale Marco Ugo Filisetti. Trentasette anni, laureato in Scienze politiche, vincitore del quarto corso concorso di formazione dirigenziale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, il nuovo titolare era già, dal 2010, dirigente dell'Ufficio scolastico dell'ambito territoriale di Macerata, di cui manterrà temporaneamente la reggenza per i prossimi mesi. Galeazzi subentra ad Annamaria Nardiello, in pensione dal primo gennaio, dirigente dal 2002, con funzioni vicarie del direttore generale dal 2013.