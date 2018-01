Ubriaco malmena moglie e figlio,arresto

Un 46enne è stato arrestato a Corinaldo per maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della moglie e del figlio minorenne. L'arresto è avvenuto in seguito a una violenta lite a cui hanno posto fine carabinieri chiamati dal ragazzo, che stava difendendo la madre.

Una prima chiamata al 112 è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 7 gennaio, quando l'uomo, dopo un alterco, si è allontanato da casa a bordo del suo furgone. La donna non aveva voluto che si procedesse. Rintracciato in un'altra abitazione poco distante, è stato ammonito dai carabinieri. Ma incurante dell'avviso e ubriaco, è tornato a casa dove ha nuovamente malmenato la donna, scaraventandola a terra e costringendo il figlio minorenne a mettersi in mezzo in sua difesa. Poi l'ha anche minacciata con un coltello. I carabinieri, chiamati dal figlio, hanno arrestato il 46enne per maltrattamenti in famiglia e sequestrato il coltello. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'allontanamento dalla casa di famiglia.