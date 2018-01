Prima campanella nuova scuola P.Torina

"Una nuova scuola in un'area colpita dal sisma è una carica di fiducia per il futuro dei ragazzi che la frequenteranno e per la comunità intera. L'apertura di questa struttura, ecosostenibile e sicura, è ancora più significativa perché frutto della grande generosità di tanti cittadini, di imprenditori e di associazioni della nostra regione". Così il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo si è rivolto agli alunni della nuova scuola di Pieve Torina che hanno preso oggi possesso della struttura inaugurata a dicembre. Il suono della prima campanella si è diffuso per tutto il plesso, costruito in muratura nella stessa sede in cui sorgeva la vecchia scuola distrutta dal sisma tra gli applausi dei ragazzi e degli insegnanti. La struttura di 1.290 mq, a due piani, ospita circa 100 alunni. E' frutto delle donazioni di privati cittadini, imprenditori e associazioni raccolte con il motto "Succisa, virescit" (tagliata, ricresce), lo steso del monastero di Monte Cassino.