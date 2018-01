Furti colpo Befana in villa, 40 mila eur

Colpo della Befana nella frazione di Candia ad Ancona: nella villa di un pensionato sono stati rubati contanti e preziosi per un valore di 40 mila euro. Il 6 gennaio i ladri sono entrati nell'abitazione di un 70enne ex bancario, in quel momento assente, forzando una finestra. Hanno aperto la cassaforte, letteralmente tagliandola, e si sono impadroniti di ciò che vi era contenuto. Il furto è stato denunciato alla polizia dal pensionato che, al suo ritorno a casa, ha trovato la cassaforte danneggiata e svuotata.